Рим, , 11:12 — REGNUM Результаты проверки противоэпидемических мер безопасности в итальянских домах престарелых оказались весьма удручающими. Об этом 16 апреля сообщает Newsru (Израиль).

По данным журналистов, карабинеры из подразделений по охране здоровья проверили около 600 домов престарелых и обнаружили, что около сотни из них требования по безопасности в период эпидемии просто не соблюдались. Это тем более возмутительно, если вспомнить, что именно вспышки эпидемии в домах престарелых дали Италии такое печальное первенство среди других стран по доле погибших от COVID-19.

Отмечается, что 15 домов престарелых в стране представляли такую серьезную угрозу для жизни их обитателей, что их пришлось срочно эвакуировать.

Проверка не прошла даром для тех, кто должен был своевременно принять меры по защите пожилых людей. Помимо того, что более чем 200 сотрудников домов престарелых выплатят штрафы, против руководства 10 особо «отличившихся» заведений открыты уголовные дела.