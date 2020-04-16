Брянск, , 10:52 — REGNUM 37 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Брянской области за прошедшие сутки. Оперативные данные сообщили 16 апреля в региональном штабе.

В регионе всего подтверждён 201 случай коронавируса. Больше всего заразившихся в Брянске — 150 человек, в Брянском районе — 16, остальные распределены по 13 муниципалитетам.

В общей сложности медики провели 5794 исследования. 15 апреля скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.

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