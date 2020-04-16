Красноярск, , 10:48 — REGNUM Сразу 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в красноярском оперативном штабе по коронавирусу.

По данным оперштаба, за всё время в регионе вылечились уже 20 человек. 182 человека остаются на лечении.

Случаи заражения зарегистрированы в 29 муниципальных образованиях Красноярского края.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 4847 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в Красноярском крае было подтверждено 142 случая заражения коронавирусом.

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