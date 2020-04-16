Москва, , 10:44 — REGNUM В отношении граждан, которые не соблюдали социальную дистанцию и гуляли на улице в Москве, составлены 2043 прокола. Об этом 16 апреля сообщает Главконтроль.

Также отмечается, что за сутки полиция выписала 213 штрафов тем гражданам, которые больны коронавирусом в лёгкой форме и дали добровольное согласие на лечение дома, но при этом нарушили режим самоизоляции.

Напомним, на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев заражения коронавирусом. Из них большая часть — 14 776 — приходится на Москву.