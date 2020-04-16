Красноярск, , 10:43 — REGNUM Водные сооружения начали расконсервировать в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM 16 апреля в мэрии, красноярские фонтаны включат ко Дню Победы.

Сейчас с фонтанов убирают элементы зимней иллюминации и укрывные конструкции, начинают прочистку трубопроводов. Затем на фонтаны вернут электрическое и насосное оборудование, почистят чаши и наполнят водой.

Чтобы убедиться в исправности систем, перед Днём Победы на каждом фонтане проведут пробный запуск.

По информации мэрии, в Красноярске на средства городского бюджета обслуживается 30 водных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петергофе в тестовом режиме раньше срока запустили фонтаны.