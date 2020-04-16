Владивосток, , 10:45 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко совместно с представителями Роспотребнадзора проверил работу супермаркетов Владивостока в условиях эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В ходе посещения торговых сетей «Самбери», «Фреш25», «Реми» было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологического режима: не все сотрудники обеспечены перчатками и масками, дезинфицирующие средства есть лишь на входе в магазин.

«Все работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты — перчатками и масками, добавить кассиров, чтобы не было очередей, соблюдать социальную дистанцию. Проводить санобработку помещений каждые два часа, вести журнал учёта. Это несложные требования, которые позволяют снизить скорость распространения вируса», — предложил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 10 специальных машин проводят санитарную обработку улиц и остановок общественного транспорта.