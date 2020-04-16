Брянск, 16 апреля 2020, 10:41 — REGNUM 89-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом скончался в Брянске. Это первый пациент в регионе, который скончался на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 апреля на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Мужчина заразился коронавирусной инфекцией после контакта с приехавшими гражданами из Европы. У пациента было несколько тяжёлых хронических заболеваний: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, перенесённый ранее инсульт и ряд других заболеваний. Пенсионер был подключён к аппарату ИВЛ, его болезнь протекала в тяжёлой форме.
По данным властей, на 16 апреля 23 пациента выздоровели и выписаны домой.