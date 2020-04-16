Брянск, , 10:41 — REGNUM 89-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом скончался в Брянске. Это первый пациент в регионе, который скончался на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 апреля на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Мужчина заразился коронавирусной инфекцией после контакта с приехавшими гражданами из Европы. У пациента было несколько тяжёлых хронических заболеваний: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, перенесённый ранее инсульт и ряд других заболеваний. Пенсионер был подключён к аппарату ИВЛ, его болезнь протекала в тяжёлой форме.

«Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Это невосполнимая утрата для семьи. Уважаемые земляки! Хочу ещё раз сказать о том, что в наших больницах есть всё: необходимое оборудование, лекарственные препараты. Но и мы должны сделать всё, чтобы не дать инфекции распространиться! Я ещё раз призываю всех вас: подумайте о своих близких, родных, друзьях и сослуживцах, оставайтесь дома!», — обратился к жителям глава региона.

По данным властей, на 16 апреля 23 пациента выздоровели и выписаны домой.