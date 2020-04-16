Краснодар, , 10:39 — REGNUM До 50 тыс. рублей составит штраф за повторное нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности, об этом 16 апреля сообщили в региональном оперштабе.

«До 18 апреля в регионе действует карантин, жители должны соблюдать режим самоизоляции. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет административную ответственность. Соответствующий режим введен в крае 129 постановлением губернатора», — напомнили в оперштабе.

В частности, в регионе запрещены пешие прогулки, поход в гости, занятия спортом вне дома, нельзя собираться компаниями. Пользоваться личным транспортом можно — но с 10:00 до 16:00 и в исключительных случаях.

За нарушения физическим лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 50 тысяч рублей. Отметим, что в регионе уже есть случаи назначения штрафов гражданам за прогулки в период карантина.