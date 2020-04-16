Хараре, , 10:53 — REGNUM Правительство Зимбабве обнародовало план по проведению массового тестирования на коронавирус, целью которого является проверка не менее 33 000 пациентов. Об этом 16 апреля передает ВВС Africa со ссылкой на официального представителя правительства Ника Мангвана.

По его словам, в рамках тестирования будут использованы тесты с полимеразной цепной реакцией (ПЦР), тампоны для сбора образцов слизи и слюны и тест для диагностики туберкулеза, одобренный для тестирования коронавируса.

Правительство страны будет уделять приоритетное внимание тестированию лиц с симптомами гриппа, пневмонии, лихорадки, пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями, тех, кто работал во время карантина, медицинского и государственного персонала.

В Зимбабве в настоящее время введен частичный карантин, который должен закончиться в воскресенье, 19 апреля.

Министерство здравоохранения Зимбабве на сегодняшний день подтвердило 18 случаев заражения коронавирусом.