Пенза, , 10:46 — REGNUM В Пензенской области одна из розничных торговых сетей в знак признательности за добросовестный труд медработников в условиях непростой эпидситуации выпустила для них специальные карты с повышенным уровнем начисления бонусов в 20%. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Уже в апреле около двух тысяч медицинских работников смогут воспользоваться особыми условиями бонусной программы розничной сети. В целом программа охватит порядка 150 тыс. работников медучреждений в 65 регионах страны, где присутствует компания.

Проект реализуется при участии минздрава РФ, карты распределяются среди медицинских работников, в первую очередь, сотрудников лечебных учреждений, работающих с COVID-19, инфекционных больниц, скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев из-за растущего количества пациентов и усиленной в связи с этим нагрузки на медицинских работников призывает их проявить максимум терпения.

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