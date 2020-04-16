Токио, , 10:51 — REGNUM Власти Японии объявили чрезвычайное положение по всей стране в связи с увеличением количества выявленных случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает 16 апреля NHK.

«Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение из-за коронавируса на всю страну», — говорится в сообщении.

Ранее режим чрезвычайной ситуации распространялся на Токио и шесть префектур. Его объявили до 6 мая.

По данным японского минздрава, 16 апреля количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом превысило 8,7 тыс. человек. За сутки было выявлено 549 новых случаев. Кроме того, 712 заражений были выявлены на круизном лайнере Diamond Princess. Скончался в Японии 191 человек, в том числе 13 человек — на круизном судне.