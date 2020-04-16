Петрозаводск, , 10:31 — REGNUM В Республике Карелия за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии в регионе выявлены девять зараженных. Об этом 16 апреля сообщает на своей личной официальной странице министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки в регионе были проведены 666 исследований анализов жителей на коронавиурс. Два случая заражения были официально подтверждены. Таким образом в Карелии теперь насчитывается девять лиц с COVID-19.

Кроме того, министр здравоохранения республики сообщает, что за последнее время увеличилась нагрузка на сотрудников петрозаводской станции скорой помощи. Только за последние сутки было обслужено 311 вызовов. На линии круглосуточно работают от 16 до 18 бригад.

«В связи с тем, что случай коронавирусной инфекции выявлен у одного из врачей станции скорой помощи, заразившейся бытовым путем от заболевшего мужа, на СМП проводятся противоэпидемические мероприятия. На изоляции — 13 контактных. Все работники в плановом порядке обследуются на COVID-19», — уточняет Охлопков.

Также проведена дезинфекция помещений станции, установлены кварцевые лампы, увеличено количество емкостей с дезрастворами, ведется контроль температуры тела.

«Состояние заболевшего врача удовлетворительное, стабильное, заболевание — на начальном этапе. У мужа, заболевшего первым, наблюдается полная клиника коронавирусной инфекции, состояние средней степени тяжести, он получает лечение в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн», — подытожил министр.

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