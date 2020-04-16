Симферополь, 16 апреля 2020, 10:29 — REGNUM За последние сутки в Крыму зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона заявил, что в республике не успеют выполнить поручение президента и подготовить необходимое количество коек с кислородом и аппаратами искусственной вентиляции лёгких до 28 апреля.
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