Симферополь, , 10:29 — REGNUM За последние сутки в Крыму зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Двое — члены семьи мужчины в Раздольненском районе, который был ранее госпитализирован. И одна девочка из Симферополя, её отец приехал из Москвы. В остальном ситуация находится под контролем», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона заявил, что в республике не успеют выполнить поручение президента и подготовить необходимое количество коек с кислородом и аппаратами искусственной вентиляции лёгких до 28 апреля.

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