Пермь, , 10:26 — REGNUM В Перми 21-лтенего жителя обвиняют в мошенничестве. Молодой человек реализовал мошенническую схему по типу финансовой пирамиды, сообщает портал 59.ru.

Как отметили в пресс-службе Свердловского районного суда города, парень искал граждан, готовых стать заемщиками кредитов в банках. На кредиты приобретались дорогие мобильные телефоны, которые передавались молодому человеку для реализации. Пермяк обещал платить по кредитам за счет денег вновь найденных заемщиков. Чтобы создать видимость добросовестного плательщика, пермяк в ряде случаев осуществлял платежи.

Жертвами финансовой пирамиды стали 65 горожан. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.