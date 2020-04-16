Уфа, , 10:30 — REGNUM Сбор «коронавирусных» артефактов начинает музей истории Уфы. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, музей начал собирать не только предметы повседневности периода коронавирусной пандемии, но и уфимские мемы, картины, фотографии и необычные средства индивидуальной защиты, объявления в прочее.

В музее пояснили, что самое главное для музея — это истории благотворителей, врачей, добровольцев, которые борются с коронавирусом.

По словам работников музея, период пандемии уже стал частью новейшей истории, и скоро люди будут вспоминать об этом периоде, как вспоминают об эпидемии «испанки» или брюшного тифа в начале XX века на Урале.

Отмечается, что в период действия режима самоизоляции жители могут размещать фотографии своих артефактов в социальных сетях с хештегом #коронаартефактыУфы.

Сообщается, что после завершения режима самоизоляции, некоторые из этих предметов, которые безопасны для людей, станут частью городской истории и коллекции музея.

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