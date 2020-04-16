Тверь, , 10:25 — REGNUM Ещё шесть человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, вылечились в Тверской области по данным на 15 апреля, сообщили в пресс-службе облправительства.

К 18:00 15 апреля из тверской городской больницы №6 были выписаны шесть человек. Таким образом, общее число вылечившихся в регионе от коронавирусной инфекции достигло девяти человек.

На данный момент в регионе под наблюдением врачей остаются 108 человек с подтвержденным коронавирусом. Состояние пациентов удовлетворительное, у многих отсутствуют симптомы.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности в Тверской области коронавирус подтверждён у 117 человек.