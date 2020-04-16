Джакарта, , 10:24 — REGNUM Google запускает индонезийскую версию сайта «Обучение из дома», которая содержит набор инструментов, советов и учебных материалов, предназначенных для того, чтобы помочь учителям и студентам проводить дистанционное обучение во время пандемии коронавируса, сообщает Antara.

«Обучение из дома» — это шаг, который мы предприняли для поддержки дистанционного обучения, предоставляя бесплатные премиальные функции Google Meet для образования до сентября 2020 года, а также предоставляя обучение и советы через Google, YouTube и YouTube Learning», — заявил управляющий директор Google Indonesia Рэнди Юсуф в Джакарте.

Google также помог создать специальный домен, который может поддерживать 1,8 млн учетных записей учителей и учеников в более чем 4600 школах Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 5136 случаев заражения коронавирусом.

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