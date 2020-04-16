Казань, , 10:42 — REGNUM В связи с распространением коронавирусной инфекции психолого-педагогическую помощь жителям Татарии оказывают по видеосвязи. Прием ведут психологи, логопеды, дефектологи. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РТ.

Консультативный центр «Без берге», работающий на базе центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» в Казани, оказывает помощь бесплатно.

По словам директора центра Дарьи Охотниковой, психолого-педагогическая, консультативная и методическая помощь будет осуществляться до конца 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».

В связи с переходом на дистанционное образование такие консультации особенно востребованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на дистанционный формат обучения перешли 96 организаций среднего профессионального образования, 41 вуз и 1402 школы. При этом ряд из них столкнулись с трудностями в организации учебного процесса.

Читайте также: Глава Татарии пообщался с учениками и педагогами в режиме онлайн