Москва, , 10:22 — REGNUM Онлайн-автосервис Uremont в РФ будет бесплатно проводить техобслуживание (ТО) машин скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что специалисты автомобильных сервисов Uremont будут бесплатно менять тормозные колодки и масло у машин скорой помощи.

Кроме того, онлайн-автосервис предоставил медработникам и гражданам России старше 65 лет скидку на плановое ТО в размере 50%. Данные меры поддержки компанией будут оказываться медикам и пожилым гражданам до 31 августа текущего года.

Напомним, на данный момент к платформе Uremont в России подключено более 16 тыс. станций техобслуживания.

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