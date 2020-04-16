Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Первый человек, с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане, передает Fox News со ссылкой на источники.

По их словам, коронавирус передался одному из сотрудников Уханьского института вирусологии от летучей мыши. Научный сотрудник и стал его разносчиком в городе Ухань, передает телеканал.

При этом отмечается, что появление этого вируса не было следствием разработки биологического оружия, а деятельность вышеуказанной лаборатории была направлена на то, чтобы показать равенство Китая и США в выявлении и борьбе с вирусами.

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Как сообщало ИА REGNUM, победа над нынешней вспышкой коронавируса может вовсе не означать отмены профилактических мероприятий и обязательного эпидемиологического надзора, считают гарвардские ученые.

Так, согласно отчету гарвардских иммунологов, инфекционистов и эпидемиологов, даже при затихании нынешней волны эпидемии ее новый подъем возможен уже в 2024 году.

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