Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество случаев инфицирования в регионе по данным на утром 16 апреля достигло 145.

ИА REGNUM ранее сообщало, что один из пациентов находился в крайне тяжёлом состоянии. Всего четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Большая часть носителей вируса переносят его бессимптомно.

Напомним, что в Ростовской области увеличат количество лабораторий, специалисты которых будут проводить исследования на коронавирус. В настоящее время в регионе выполнено более 10 тыс. тестов на коронавирус.

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