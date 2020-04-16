Москва, , 10:48 — REGNUM В России появилась возможность сообщить органам госуправления о нарушениях, возникших в ходе реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые объявил президент РФ Владимир Путин на период пандемии, и реализовывает правительство РФ.

Такие сообщения могут оставить жители всех регионов на платформе гражданской активности iGrajdanin.ru. На электронной платформе теперь появилась новая категория «Малый бизнес, пострадавший от COVID-19».

Любой официальный и корректно оформленный запрос направляется в ответственные органы исполнительной власти федерального и регионального уровней на отработку, а также запрос направляется в контролирующие органы. Для оформления обращения потребуется зарегистрироваться на сайте, указать подробные контактные данные и приложить описание проблемной ситуации с фото — или видеосвидетельствами при необходимости.