Ист-Лондон, , 10:12 — REGNUM Число заключенных в исправительном учреждении в ЮАР, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, увеличилось на 49 за двое суток. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Департамент исправительных учреждений (DCS).

В соответствии с заявлением, общее число инфицированных заключенных в тюрьме в Ист-Лондоне в настоящее время составляет 53.

По словам представителя DCS Сингабахо Нксумало, в этом учреждении заражение коронавирусом также выявили у 23 сотрудников. Первый случай был зарегистрирован 6 апреля после того, как один из сотрудников, предположительно, заразился коронавирусом на похоронах, добавил он. У другого сотрудника тюрьмы заражение коронавирусом подтвердилось через два дня, вслед за чем в исправительном учреждении начали проводить массовые тестирования на вирус.

Представитель департамента подчеркнул, что тюрьма регулярно дезинфицируется, а медицинские работники наблюдают за теми, у кого был выявлен коронавирус.

По его словам, список больниц, куда могут быть приняты заключенные, если это будет необходимо, будет оглашен позднее.