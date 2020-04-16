Черкесск, , 10:09 — REGNUM В Карачаево-Черкесии, несмотря на пандемию коронавируса, будет продолжена патриотическая акция «Сад памяти». Жители республики смогут стать ее участниками, посадив свои деревья памяти на своих приусадебных участках, на дачах, во дворах многоэтажных домов.

Для участия в акции не требуется много людей и режим самоизоляции нарушать не придется. Организаторы всесоюзной акции призвали всех желающих высадить саженцы, сфотографировать и выложить снимок в соцсетях с хэштэгом #СадПамятиДома.

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, в Карачаево-Черкесии высадка саженцев в рамках акции «Сад памяти» продолжается в лесничествах. Работы выполняются с соблюдением всех мер предосторожности с участием небольших по численности групп.

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