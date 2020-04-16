Элиста, , 10:09 — REGNUM Число заражённых коронавирусной инфекцией с тяжёлыми формами пневмонии резко выросло за последние сутки — 15 апреля в больницы республики больные поступали массово, об этом 16 апреля в утреннем эфире в соцсетях сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

«Должен сказать, что за последние сутки число тяжёлых больных значительно увеличилось, вчера было массовое поступление пациентов с пневмонией. Сейчас у нас в госпитале таких больных с тяжёлыми формами пневмонии находится уже 15, остальные больные в инфекционной больнице», — уточнил Кикенов.

По словам Кикенова, во всех случаях пневмония протекает крайне тяжело, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

«Коронавирус — это очень коварная инфекция, и своей целью выбирает тех, у кого ослабленный иммунитет либо тяжёлые заболевания, именно эти люди становятся мишенью для коронавируса. У других категорий лиц болезнь протекает в более лёгкой форме», — добавил Кикенов, призвав жителей бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все требования медиков.

Как уточнил Кикенов, на утро 16 апреля в регионе зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, из них 53 подтверждены на федеральном уровне, остальные подтверждены в местной лаборатории. Два человека скончались.

«Коронавирусная инфекция начала распространяться по всей территории Калмыкии. И уже есть не только в городе, но и во многих районах республики. Ситуация продолжает накаляться. Все медработники работают в круглосуточном режиме», — подчеркнул Кикенов.