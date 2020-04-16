Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM За последние сутки в Петербурге более чем вдвое увеличилось количество проведенных обследований на коронавирус. По данным оперативного штаба, за среду, 15 апреля, обследовано на наличие коронавирусной инфекции 7900 человек.

Напомним, что сутками ранее, 14 апреля, было обследовано 3844 человека.

По данным на утро 16 апреля, на обязательном карантине в Петербурге находится 4386 человек. Из них 57 человек размещены в обсерваторе на базе пансионата «Заря» в Курортном районе, еще 892 человек проходят карантин на домашней самоизоляции. Из общего числа 3437 человек — это контактные лица, пересекавшиеся с зараженными коронавирусом и больными COVID-19.

За минувшие сутки в петербургской службе экстренных вызовов «112» было зарегистрировано 843 обращения. О своем прибытии в Россию из другой страны сообщили 45 человек.

Также за сутки поступило 400 заявок на оказание помощи волонтерами.

«С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировалось 3140 петербургских волонтеров, из них 1925 человек уже прошли аккредитацию и обучение, выполнили 7213 заявок. Волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции», — отметили в оперативном штабе.