Кострома, , 10:04 — REGNUM В Костромской области подтверждено ещё 11 новых случаев заражения SARS-CoV2. Об этом 16 апреля сообщает официальный Telegram-канал «Стопкоронавирус Кострома». Таким образом, по официальной информации общее число инфицированных в регионе составляет 38 человек.

Положительный результат показали пробы восьмерых человек, приехавших из другого региона России в посёлок Кадый Костромской области. Сообщается, что граждане соблюдали режим изоляции и охранные меры. Среди выявленных есть два жителя Костромы, выезжавших за пределы области в период самоизоляции и человек, контактировавший с инфицированной жительницей Чухломы.

Также в регионе стало известно о еще одном излечившемся от COVID-19 — это один из родственников умершей пожилой костромички, выезжавшей за пределы региона.

Напомним, ранее вирус проник на территорию отдаленных районов области — Буя и Чухломы. Всего в регионе на коронавирус проверили более 3,2 тысячи человек.