Бишкек, , 10:03 — REGNUM Комендантский час в Бишкеке планируют сократить и установить время его действия с 21:00 до 06:00. Об этом 16 апреля заявил комендант города Алмазбек Орозалиев, сообщает издание 24.kg.

По его словам, власти республики также намерены смягчить и другие ограничительные меры. В настоящее время комендантский час в Бишкеке действует с 20:00 до 7:00.

Отметим, с 15 апреля комендантский час сократили в Ноокатском, Кара-Суйском районах и городе Оше. Чрезвычайное положение в некоторых районах и городах Киргизии ввели с 25 марта.