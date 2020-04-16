Магадан, Магаданская область, , 10:14 — REGNUM В Магадане Пасху планируют провести в полузакрытом режиме. Для посещения Свято-Троицкого кафедрального собора прихожанам выдадут 50 пригласительных билетов.

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Без пропуска зайти в собор не получится — на входе будут стоять дежурные, которые будут проверять пропуска и следить за порядком и регулировать численность молящихся, пишет «Магаданская правда».

Пропускная система будет и в других храмах, по 15−20 человек.

Онлайн-трансляцию церковных богослужений покажет телеканал «Колыма плюс».

Как сообщало ИА REGNUM, епархии в регионах РФ принимают решения отказаться от массовых мероприятий, посвященных празднованию Пасхи.