Кызыл, , 10:00 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Туве выросло до восьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Один пациент госпитализирован в Тоджинскую районную больницу с жалобами на потерю чувства обоняния. Ещё пять человек с подтверждённым диагнозом остаются на самоизоляции дома в деревне Ырбан. Как сообщал глава республики Шолбан Кара-оол, двух пассажиров авиарейса Москва-Кызыл — мать и ребёнка, у которых выявили заражение, госпитализировали в больницу.

15 апреля также появились признаки респираторного заболевания у женщины, находившейся на самоизоляции. Её госпитализировали, в настоящее время врачи ожидают результатов теста на коронавирус.

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