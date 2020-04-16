Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе поддержала компромисс о проведении пасхальных богослужений, достигнутый властями и Грузинской православной церковью (ГПЦ). Об этом она рассказала 15 апреля на телеканале «Палитраньюс».

"Это — золотая середина, когда как правительство, так и церковь, и наши граждане разделяют ответственность одинаково и очень правильно», — сказала Тикарадзе.

Она также отметила, что граждане должны помнить об ответственности перед близкими и заботиться о своем здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Грузии и ГПЦ договорились, как будут проводиться пасхальные богослужения в условиях действующего режима чрезвычайного положения. Власти не стали закрывать церкви, а священнослужители должны добиться от пришедших на службу прихожан соблюдения дистанции. Чтобы не было нарушений комендантского часа, те, кто хочет принять участие в ночном богослужении, должны прийти в церковь до 21:00, а покинуть ее не раньше 6:00.