Железноводск, Ставропольский край, , 10:02 — REGNUM Отреставрировать «Аллею Памяти» в городе-курорте Железноводске Ставропольского края планируется к 9 мая, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в пресс-службе администрации города. Власти уверены, что пандемия коронавируса не помешает завершить работы к юбилею Великой Победы.

«Мы продолжаем мероприятия, посвященные Году Памяти и Славы. На сегодняшний день ведутся работы по реставрации мраморных плит, которые хранят память о героях Железноводска», — отметил мэр города Евгений Моисеев.

На «Аллее Памяти» в Железноводске, открытой в 1990 году, установлено 24 мраморных помоста. На них размещены 412 фамилий жителей города, убитых фашистами во время оккупации курорта. Ремонт мемориала производится впервые.

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Напомним, в феврале начальник управления Ставрополья по сохранению и охране объектов культурного наследия Анна Коневая в ходе рабочей встречи с губернатором края доложила, что в регионе не успевают ко Дню Победы отремонтировать все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. По ее словам, ремонт некоторых из них завершится уже после 9 мая в связи с проведением торгов или большим объемом работ.