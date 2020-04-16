Москва, , 09:59 — REGNUM «Школа Будущих Президентов» при поддержке Роскультцентра и Фонда Инносоциум впервые в России запустила всероссийскую онлайн-мастерскую разработки игр для школьников и студентов. Объявление об этом размещено на сайте Роскультцентра.

Как указывается в пресс-релизе, создатели этого проекта убеждены в его необходимости в период самоизоляции. Привлечение широкого круга разработчиков и экспертов в рамках краудсорсингового проекта поможет найти эффективные решения по организации дистанционного обучения.

По мнению инициаторов проекта, качественно разработанные игры, охватывающие все предметные области в школах и вузах, позволят ученикам и студентам поддерживать свои знания в соответствии с программой обучения, несмотря на отмену проведения учебных занятий в очной форме.