Москва, 16 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на портале правовой информации.
Президент поощрил главу государства «за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу».
Этим же документом награждаются почётной грамотой президента РФ строители Крымского моста.
Распоряжение подписано 14 апреля.