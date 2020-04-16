Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Погода в Москве и Московской области является потенциально опасной из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Синоптики предупредили, что степень интенсивности опасных явлений соответствует «жёлтому» уровню. Предупреждение действует с полудня 16 апреля до 21:00 17 апреля.
«Порывистый ветер до 17 м/с», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в столице будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега). Температура воздуха +5… +7 °С.