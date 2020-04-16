Салехард, , 09:55 — REGNUM В столице Ямала пожилым людям, которые живут одни и не ждут помощи от родственников, кондитерская студия «Настины сласти» испечёт и подарит 50 куличей на светлый праздник Пасхи. С адресами одиноких пенсионеров и помощью в доставке кондитерам помогут волонтёры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кондитерская, по словам владелицы Анастасии Голубцовой, переживает нелёгкие времена. Период самоизоляции сказался на покупательском спросе. Но она всё же решила помочь тем, кому ещё труднее в сложное время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Пенсионеры часто заглядывают в кондитерскую Анастасии, но сейчас карантинные мероприятия запрещают им выходить на улицу. Тогда предпринимательница обратилась в социальных сетях к жителям Салехарда с идей устроить светлый праздник Пасхи пожилым землякам. Отзывчивые салехардцы не заставили себя ждать. Один из добровольцев привёз для куличей 10 кг муки, мешок сахара, два десятка яиц. Другая жительница столицы Ямала перевела деньги на творог. Запасы вяленой клюквы есть в кондитерской.

Выпечка и развоз куличей начнутся 16 апреля, и у жителей Салехарда есть ещё время принять участие в добром деле.