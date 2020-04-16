Тбилиси, , 09:54 — REGNUM

Патриархия Грузии призвала прихожан к максимальной осторожности и соблюдению всех рекомендаций минздрава во время присутствия на праздничной пасхальной литургии. Об этом на чрезвычайном брифинге 15 апреля вечером заявил представитель патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Особенно осторожными, по мнению священника, должны быть престарелые, больные хроническими заболеваниями прихожане и дети, а также те, в чьих семьях живут такие люди. Протоиерей заявил, что церковь свои двери не закроет, но в больших храмах прихожанам придется соблюдать 2-метровую дистанцию, а в маленьких храмах литургию они будут слушать во дворе церкви. Для того, чтобы граждане не нарушили установленный властями комендантский час, на праздничное богослужение они должны прийти до 21:00 часов вечера, а покинуть церкви после 06:00 часов утра. Тем церквям, которые не смогут обеспечить присутствие прихожан в здании храма или во дворе, патриархия разрешила в виде исключения провести службу на следующее утро.

Отец Андрия Джагмаидзе также прокомментировал вопрос посещения кладбищ на Пасху и на следующий день после нее и заявил, что церковные законы этого не предписывают и что это — народный обычай. Поэтому в сложившихся в стране и мире условиях соблюдать его не обязательно.

Ранее заявление о совместном решении патриархии и правительства сделал пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани. По его словам, этим решением никто не нарушит закон и действующие в стране ограничения и в то же время церковь на праздник Пасхи не закроется для прихожан. Для предотвращения распространения коронавируса правительство приняло решение о закрытии доступа граждан на кладбища с 17 апреля.

По последним данным на 09:00 часов 16 апреля, в Грузии подтверждено 306 случаев коронавируса, 71 человек выздоровел, 3 скончались. 5043 граждан находятся в зонах карантина, 463 — в стационарах.