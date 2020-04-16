Киев, , 09:54 — REGNUM По состоянию на утро 16 апреля на Украине зафиксированы 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

За минувшие сутки подтвердили 397 случаев заражения.

«На амбулаторном лечении 2706 пациентов. Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребёнка. На аппарате искусственного дыхания находятся 72 человека», — сказано в сообщении.

Всего от осложнений коронавирусной инфекции скончались 166 жителей Украины, а 186 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус впервые выявили у одного из военнослужащих Национальной гвардии Украины. Он был госпитализирован с высокой температурой, позже анализ подтвердил наличие SARS-CoV-2 в организме.

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