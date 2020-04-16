Киев, 16 апреля 2020, 09:54 — REGNUM По состоянию на утро 16 апреля на Украине зафиксированы 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
За минувшие сутки подтвердили 397 случаев заражения.
Всего от осложнений коронавирусной инфекции скончались 166 жителей Украины, а 186 человек выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус впервые выявили у одного из военнослужащих Национальной гвардии Украины. Он был госпитализирован с высокой температурой, позже анализ подтвердил наличие SARS-CoV-2 в организме.
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