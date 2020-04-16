Бишкек, , 09:49 — REGNUM Из-за отсутствия спецпрепаратов в больницах и аптеках Киргизии онкобольные дети лишились возможности пройти курс химиотерапии. Об этом сообщила директор детского хосписа Ольга Труханова, передает Kaktus.media.

По ее словам, химиопрепараты в детском отделении Национального центра онкологии закончились еще три месяца назад.

Глава хосписа подчеркивает, что «рак не может уйти на карантин».

«Чем должны лечить детей? «Альтернативными препаратами», такими как ишачья моча или верблюжье молоко? Кто будет отвечать за смерть детей из-за отсутствия жизненно важных препаратов?» — возмущается Труханова.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в Киргизии на каждые 100 тысяч здоровых граждан приходится 92 с онкологическими заболеваниями. При этом рак второй — четвертой стадии выявлен у 25% из них, и половина таких людей умирает от онкологических болезней в течение года.

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