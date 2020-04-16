Пекин, , 09:36 — REGNUM Число новых пациентов с коронавирусом в больницах Китая выросло на 46 человек, сообщили 16 апреля в государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Общее число инфицированных пациентов в больницах КНР составило 1107. Большинство новых случаев заражения — пассажиры, прибывшие из-за рубежа. Заразившихся в самом Китае всего 12 человек. За последние сутки от COVID-19 не умер ни один пациент.

Власти Китая отдельно подсчитывают число носителей коронавируса, которые не проявляют никаких симптомов. Их число выросло на 64 человека, до 1032.

Отметим, в Китае выздоровели 94,5% пациентов, заразившихся коронавирусом, в том числе 76 человек — за последний сутки. Уровень смертности от COVID-19 составил 4% — скончались 3,3 тыс. человек.

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