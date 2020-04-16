Париж, , 09:36 — REGNUM Во Франции с начала режима изоляции число активных учетных записей онлайн-игроков на утвержденных сайтах увеличилось с 300 000 до 500 000, почти на 67%, передает BFM TV.

Сообщается, что азартные игры онлайн, особенно покер, логически нашли новых последователей.

По словам президента Arjel, регулирующего органа по онлайн-играм, эта тенденция частично объясняется «прекращением спортивных соревнований».

Кроме того, увеличились расходы. Они почти утроились за несколько недель. От 5 до 15 млн евро на прошлой неделе.

Arjel советует игрокам установить бюджет и придерживаться его, а также регулировать время, проводимое на игровых площадках.

«Мы не зарабатываем на жизнь азартными играми, потому что мы сильнее шансов», — напомнили в регулирующем органе по онлайн-играм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число заключенных во французских тюрьмах сократилось почти на 10 000 человек за один месяц.

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