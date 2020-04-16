Якутск, , 10:02 — REGNUM До начала мая в Якутии будут закрыты все автозимники, на данный момент началось снижение грузоподъёмности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минтрансе республики.

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На 16 апреля уже закрыты пять региональных ледовых переправ через реки Лена, Амга, Алдан, Вилюй и шесть федеральных — на реках Лена, Вилюй, Алдан. Также закрыто движение на 11 автозимниках.

В основном все автозимники закроют до 25 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре на автозимнике Ханты-Мансийск — Согом под лёд частично ушёл экскаватор с водителем.