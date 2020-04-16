Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Грузии. Последние данные утром 16 апреля разместили на портале Stopcov.ge.

Сообщается, что число случаев инфицирования новым вирусом в стране выросло до 336. Еще троих заболевших COVID-19 привезли в Грузию из других стран. Выздоровели 71 человек, трое заболевших скончались. На карантине находятся ровно 5000 человек, госпитализированы — 494.

Напомним, к вечеру 16 апреля в Грузии было известно о 309 заразившихся коронавирусом. Эпидемиологи предполагают, что до конца апреля в стране будет наблюдаться пик роста заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Имнадзе о коронавирусе: в Грузии может повториться «итальянский» сценарий