Омск, , 09:26 — REGNUM Жительница города Омска привлечена к административной ответственности за размещение в соцсетях недостоверной информации о гибели людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Омской области.

Полицейские провели проверку по информации, размещённой в соцсетях в конце марта 2020 года. 27-летняя омичка в комментариях к одному из постов заявила о том, что в городе якобы зафиксировано «не менее двух летальных случаев», причиной которых стала коронавирусная инфекция.

Опросив омичку, полицейские выяснили, что эту информацию она получила в разговоре с неизвестным водителем такси. Достоверность услышанного девушка не проверяла.

Между тем, по информации минздрава Омской области, в регионе не зафиксировано подобных случаев гибели людей. В отношении омички составили административный протокол за распространение недостоверной информации. Мировой судья признал её виновной в совершении административного правонарушения. Теперь девушке придётся выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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