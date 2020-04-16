Абуджа, , 09:28 — REGNUM В Нигерии зафиксировали самый большой рост числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявления Нигерийского центра контроля заболеваний (NCDC).

По информации журналистов телерадиокомпании, во вторник, 14 апреля, в центре было объявлено о 19 новых случаях заражения вирусом, а спустя час было сделано повторное заявление, в котором сообщалось об еще 11 случаях. В деловой столице Нигерии, городе Лагос, который является эпицентром пандемии в стране, было зарегистрировано 25 из 30 новых случаев.

На сегодняшний день в Нигерии подтвердили в общей сложности 373 случаев заражения коронавирусом, включая 11 с летальных исходом.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в понедельник, 13 апреля, объявил о продлении срока карантина в столице штатов Абуджа, Лагос и Огун еще на 14 дней.