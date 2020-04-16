Тбилиси, , 09:22 — REGNUM Заместитель главы грузинского Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе призвал жителей Грузии соблюдать правила профилактики распространения коронавируса, иначе стране грозит «итальянский» сценарий развития эпидемиологической ситуации. Выступление эксперта 15 апреля показали на «Первом канале» страны.

Имнадзе отметил, что коронавирус, по статистике, часто распространяется внутри семей, а также через друзей и соседей.

«Давайте уже все поймем, уясним, что дистанцирование необходимо даже в семье, не только снаружи, если мы не усвоим это, совсем скоро, через три недели, нас ждет ужас в Грузии, как это было в Италии», — заявил Имнадзе.

Напомним, на конец 15 апреля в Грузии было выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 71 пациент, умерли трое. Максимальное число заразившихся за сутки — 24.

В Италии на это время известно о 165 155 заразившихся коронавирусом. Погибли 21 645 человек.

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