Ташкент, , 09:18 — REGNUM Акцизные марки нового образца на алкогольную и табачную продукцию введут в Узбекистане с 1 мая 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В минюсте уточнили, что с 1 февраля 2021 года всю алкогольную и табачную продукцию маркированную акцизами старого образца будут изымать. Акцизы будут недействительными, а продукция — немаркированной.

Напомним, 1 апреля в министерстве финансов Узбекистана пообещали до конца года не повышать акцизы на спирт, алкогольную продукцию, бензин, дизельное топливо и газ.

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