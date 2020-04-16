Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM В Ростовской области работодателям, продолжающим свою деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции, необходимо ужесточить контроль за прикомандированными сотрудниками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

В частности, такие работники могут перемещаться только к месту временной работы и обратно, однако работать они могут в изолированном помещении, максимально исключив контакты. Разрешён также выход в ближайшую к месту проживания аптеку и продуктовый магазин.

При этом работодателей призвали воздержаться от командирования своих сотрудников за пределы региона. В ином случае необходимо предоставить в службы мониторинга списки с контактными данными сотрудников и графиками их выездов.

ИА REGNUM напоминает, что с целью минимизации распространения коронавируса в Ростовской области введён обязательный учёт граждан, прибывающих из других российских регионов.

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