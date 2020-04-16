Горловка, ДНР, , 09:17 — REGNUM На пункте пропуска «Горловка» начался обмен пленными межу ДНР и Украиной, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».

«Это первый обмен удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной в 2020 году», — напомнили журналисты.

На месте присутствуют представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного комитета красного креста (МККК).

Напомним, аналогичный обмен планируется между ЛНР и Украиной по формуле «11 на 8».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР привезли украинских участников обмена на пункт пропуска «Горловка», расположенный к северу от одноимённого города.

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