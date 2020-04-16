Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:17 — REGNUM На пункте пропуска «Горловка» начался обмен пленными межу ДНР и Украиной, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
На месте присутствуют представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного комитета красного креста (МККК).
Напомним, аналогичный обмен планируется между ЛНР и Украиной по формуле «11 на 8».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ДНР привезли украинских участников обмена на пункт пропуска «Горловка», расположенный к северу от одноимённого города.
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