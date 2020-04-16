Майдугури, Нигерия, , 09:20 — REGNUM В вооруженных силах Нигерии сообщили о начале расследования бомбардировки, в ходе которой, предположительно, погибли мирные жители. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на военные источники.

По информации журналистов телерадиокомпании, в бомбардировке на северо-востоке страны, совершенной в ходе операции против боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принимал участие самолет вооруженных сил Нигерии.

В заявлении военных, однако, сообщалось, что «заслуживающая доверия разведка» подтвердила, что целевой район был оккупирован боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но позже стало известно, что жертвами бомбардировки в дереве Шокотоко в штате Борно были гражданские лица, включая женщин и детей. Власти заверили общественность, что по факту гибели гражданских лиц было инициировано расследование.

Точно неизвестно, сколько именно человек было убито, но в некоторых сообщениях говорится, что по крайней мере восемь. Другие источники сообщают о 20 погибших с большим количеством раненых.

Это не первый раз, когда нигерийские военные обвиняются в бомбардировках мирных жителей в рамках операций против боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).